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Минфин РФ с 6 июня уменьшит объем покупки валюты/золота до 1,5 млрд руб. в день

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 6 июня по 4 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 28,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 13 мая по 5 июня Минфин покупает валюту и золото на 41,6 млрд рублей, по 2,3 млрд рублей в день. До этого, с 7 апреля, он продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне на сумму 40,3 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая составило 68,6 млрд рублей. Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 6 июня по 4 июля 2025 года будет продавать валюту объемом 7,36 млрд рублей в день (13 мая по 5 июня он продавал валюту объемом 6,56 млрд рублей в день).

Минфин в апреле перешел к продаже валюты и золота после длительного периода покупок, а в мае вновь вернулся к покупкам. Так, с 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций - 2,9 млрд рублей.

До этого в последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей). Ранее длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.

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