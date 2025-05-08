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Германия увеличила экспорт в Россию в марте на 6,3%, импорт из РФ - на 9,8%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в марте на 6,3% по сравнению с февралем - до 641,091 млн евро с 610,903 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце повысился на 9,8%, до 111,475 млн евро.

Мартовский экспорт в Россию был на 11,9% выше, чем годом ранее, импорт - на 38,6%.

В январе-марте экспорт в РФ уменьшился на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт упал на 42%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в марте увеличился на 1,1% относительно предыдущего месяца - до максимальных за 11 месяцев 133,2 млрд евро. Объем импорта сократился на 1,4%, до 112,1 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в марте увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 1,1%. Экспорт в США повысился на 2,4% - до 14,6 млрд евро, поставки в Китай увеличились на 10,2%, в Великобританию - снизились на 2,8%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце сократился на 3,5%, из стран за пределами ЕС - вырос на 0,8%. Импорт из США увеличился на 7,9%, до 8,1 млрд евро, из Китая - на 9,6%, из Великобритании - сократился на 5,8%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в марте увеличился до 21,1 млрд евро по сравнению с 18 млрд евро в феврале. Февральский показатель был пересмотрен, ранее сообщалось о профиците в размере 17,7 млрд евро. В марте 2024 года профицит составил 20,5 млрд евро.

Германия
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