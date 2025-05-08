Зарубежнефть передаст PetroVietnam 35% в Харьягинском СРП, в ответ получит долю в двух блоках на шельфе Вьетнама

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект соглашения о расширении сотрудничества в области добычи нефти и газа с Вьетнамом. Документ предусматривает передачу до 2027 года PetroVietnam 35% долей в Харьягинском СРП и получение "Зарубежнефтью" 49% в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17 на шельфе Вьетнама.

Согласно тексту распоряжение, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, "Зарубежнефть" передаст вьетнамской нефтегазовой госкомпании 50% от своей 70%-ной доли в Харьягинском СРП. Таким образом, PetroVietnam получит долю участия в соглашении в размере 35%. При этом срок действия СРП будет продлен до 2050 года (на сегодняшний день оно рассчитано до конца 2031 года - ИФ).

В ответ с вьетнамской стороны "Зарубежнефти" будет предоставлено 49% долей в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17, расположенных на континентальном шельфе Вьетнама. Доля участия PetroVietnam в этом соглашении составит 51%.

Ответственными сторонами в реализации документа назначены Минэнерго РФ и Министерство промышленности и торговли и Вьетнама. Все процедуры должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, правительство РФ согласовало протокол о внесении изменений в межправсоглашение о работе совместного российско-вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро", действие которого рассчитано до 2033 года. Согласно документу, работа СП, которое разрабатывает два месторождения на шельфе юга Вьетнама - "Белый Тигр" и "Дракон" в блоке 09-1, может быть продлена до конца 2050 года.

Харьягинское СРП было заключено в 1999 году, предусматривает освоение одноименного нефтегазового месторождения в НАО. "Зарубежнефть" контролирует 90% долей в соглашении: 70% напрямую (после того, как в 2022 году ей были переданы доли Equinor и TotalEnergies в 30% и 20% соответственно - ИФ), 20% - через дочернюю "Зарубежнефть - Добыча Харьяга", которая является оператором проекта. Остальными 10% распоряжается "Ненецкая нефтяная компания".