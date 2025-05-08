Поиск

Зарубежнефть передаст PetroVietnam 35% в Харьягинском СРП, в ответ получит долю в двух блоках на шельфе Вьетнама

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект соглашения о расширении сотрудничества в области добычи нефти и газа с Вьетнамом. Документ предусматривает передачу до 2027 года PetroVietnam 35% долей в Харьягинском СРП и получение "Зарубежнефтью" 49% в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17 на шельфе Вьетнама.

Согласно тексту распоряжение, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, "Зарубежнефть" передаст вьетнамской нефтегазовой госкомпании 50% от своей 70%-ной доли в Харьягинском СРП. Таким образом, PetroVietnam получит долю участия в соглашении в размере 35%. При этом срок действия СРП будет продлен до 2050 года (на сегодняшний день оно рассчитано до конца 2031 года - ИФ).

В ответ с вьетнамской стороны "Зарубежнефти" будет предоставлено 49% долей в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17, расположенных на континентальном шельфе Вьетнама. Доля участия PetroVietnam в этом соглашении составит 51%.

Ответственными сторонами в реализации документа назначены Минэнерго РФ и Министерство промышленности и торговли и Вьетнама. Все процедуры должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, правительство РФ согласовало протокол о внесении изменений в межправсоглашение о работе совместного российско-вьетнамского предприятия "Вьетсовпетро", действие которого рассчитано до 2033 года. Согласно документу, работа СП, которое разрабатывает два месторождения на шельфе юга Вьетнама - "Белый Тигр" и "Дракон" в блоке 09-1, может быть продлена до конца 2050 года.

Харьягинское СРП было заключено в 1999 году, предусматривает освоение одноименного нефтегазового месторождения в НАО. "Зарубежнефть" контролирует 90% долей в соглашении: 70% напрямую (после того, как в 2022 году ей были переданы доли Equinor и TotalEnergies в 30% и 20% соответственно - ИФ), 20% - через дочернюю "Зарубежнефть - Добыча Харьяга", которая является оператором проекта. Остальными 10% распоряжается "Ненецкая нефтяная компания".

TotalEnergies Зарубежнефть Минэнерго РФ Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

Новак сообщил об интересе китайских компаний к вхождению в СПГ-проект в Усть-Луге

РФ и КНР подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Пошлина на экспорт пшеницы с 14 мая составит 1755,9 рубля за тонну

Инфляция в России с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%, годовая замедлилась до 10,2%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале с исключением календарного фактора в 2,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне153 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });