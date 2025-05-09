Китайско-российская торговля сократилась на более чем 7% по итогам четырех месяцев 2025 года

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2025 года товарооборот между Китаем и Россией сократился на 7,5% в годовом исчислении, свидетельствуют данные китайской таможенный статистики.

Как сообщило главное таможенное управление КНР, за четыре месяца китайский экспорт в Россию снизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $30,811 млрд.

Россия за четыре месяца года поставила в Китай товаров на 9,1% меньше, чем за тот же период прошлого года на сумму $40,311 млрд.

В апреле китайский экспорт в Россию достиг $8,089 млрд, импорт - $9,721 млрд. Товарооборот составил $17,81 млрд.