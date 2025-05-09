Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами

Оно утверждено судом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Суд швейцарского кантона Цуг 9 мая 2025 года утвердил мировое соглашение, которое было заключено между Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток 2") и ее кредиторами 30 апреля 2025 года, говорится в сообщении суда.

В релизе отмечается, что решение о мировом соглашении может быть обжаловано в апелляционном порядке. И поскольку решение от 9 мая 2025 года еще не вступило в силу, кантональный суд не предоставляет никакой дополнительной информации о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности Nord Stream 2 AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в 2022 году.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.