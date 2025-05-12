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Вьетнамская TH Group ввела молокозавод в Калужской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вьетнамская TH Group запустила первую линию молокозавода в Калужской области, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

Мощность этой линии составит 500 тонн молока в сутки. В перспективе мощность будет увеличена до 1 тыс. тонн в сутки. Объем инвестиций в производство не уточняется.

"Помимо молока, на предприятии планируется выпускать кефир, ряженку, йогурт, сметану и сливки. Сегодня в эксплуатацию была введена первая из девяти линий. На полную мощность предприятие выйдет во втором квартале 2026 года", - говорится в сообщении правительства.

Как уточнил в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов, продукцию молокозавода будут продавать в магазинах Центрального федерального округа.

"Это будет один из самых больших молочных заводов в стране и работать он будет на молоке, произведенном на фермах TH в Калужской и Московской области", - уточнил Ефремов.

Как сообщалось, строительство завода началось в 2018 году, объем инвестиций оценивался в $155 млн. Проект предполагалось реализовать в три этапа с запуском первой очереди в 2019 году и выходом на полную мощность к 2021 году. Позже компания перенесла ввод объекта на 2024 год, затем – на 2025 год.

Всего на территории Калужской области реализуется три проекта TH Group. Два молочных животноводческих комплекса в Ульяновском и Хвастовичском районах по 6 тыс. голов дойного стада в каждом, а также завод в Боровском районе.

После завершения всех трех проектов в регионе будет создано 824 рабочих места, объем планируемых инвестиций оценивается в 38 млрд рублей.

TH Group – крупный производитель молочных продуктов во Вьетнаме.

TH Group Вьетнам Калужская область
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