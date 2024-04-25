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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Калужской области снова отложили ввод молокозавода вьетнамской TH Group

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вьетнамская TH Group рассчитывает весной 2025 года запустить молокозавод на боровской площадке ОЭЗ "Калуга в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша после переговоров с руководством компании. Ввод предприятия несколько раз переносился, ранее последним сроком называли 2024 год.

Причину задержки проекта Шапша не уточнил.

Первую очередь молочного завода в Калужской области (объем инвестиций - $155 млн) предполагалось запустить в 2019 году, на полную мощность он должен был выйти к 2021 году. Затем компания перенесла ввод объекта на 2024 год.

Относительно другого проекта TH Group - крупного агрокомплекса в Хвастовичском районе губернатор сообщил, что он "находится в стадии проектирования, идет закупка сельхозтехники, ввод в оборот сельхозземель".

TH Group - крупный производитель молочных продуктов во Вьетнаме.

Владислав Шапша Вьетнам Калуга TH Group Калужская область
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