В Калужской области снова отложили ввод молокозавода вьетнамской TH Group

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вьетнамская TH Group рассчитывает весной 2025 года запустить молокозавод на боровской площадке ОЭЗ "Калуга в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша после переговоров с руководством компании. Ввод предприятия несколько раз переносился, ранее последним сроком называли 2024 год.

Причину задержки проекта Шапша не уточнил.

Первую очередь молочного завода в Калужской области (объем инвестиций - $155 млн) предполагалось запустить в 2019 году, на полную мощность он должен был выйти к 2021 году. Затем компания перенесла ввод объекта на 2024 год.

Относительно другого проекта TH Group - крупного агрокомплекса в Хвастовичском районе губернатор сообщил, что он "находится в стадии проектирования, идет закупка сельхозтехники, ввод в оборот сельхозземель".

TH Group - крупный производитель молочных продуктов во Вьетнаме.