"Яндекс" купил платформу для девелоперов "Домиленд" у группы "Самолет"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Яндекс" приобрел 100% ООО "Клиентский сервис", которому принадлежит ООО "Платформа Домиленд".

По данным ЕГРЮЛ, 6 мая 100% платформы перешло двум структурам "Яндекса" – ООО "Технояк" и ООО "Яндекс.Доставка Холдинг". Кроме того, "Технояк" стало владельцем еще одного юрлица платформы – ООО "Маркет Плюс".

Продавцом выступило ООО "Самолет-Гостеприимство", которое получило 70% ООО "Клиентский сервис" в июле 2023 года, а в апреле 2025 года - консолидировало 100%.

В "Яндексе" подтвердили "Интерфаксу" сделку.

"Яндекс" купил компанию "Домиленд" – одну из крупнейших платформ в сфере технологических решений для девелоперов и управляющих компаний. В рамках сделки "Яндекс" полностью консолидирует все активы "Домиленда", включая основную IT-платформу и совместные проекты, ранее развиваемые "Домилендом" вместе с девелоперской группой "Самолет", - сказали в пресс-службе интернет-компании.

В компании рассчитывают, что сделка позволит развивать сервисы для жителей с опорой на технологии "Яндекса" в области финтеха, доставки, такси, e-com и "умного дома" и экспертизу "Домиленда" – по цифровизации жилой недвижимости.

В "Яндексе" уточнили", что команда во главе с соосновательницей и генеральным директором "Домиленд" Дарьей Вороновой перейдет в "Яндекс" и продолжит работу под брендом "Домиленд". Разработка и развитие продуктов будет вестись в синергии с экосистемой "Яндекса", что позволит предлагать жителям, девелоперам и управляющим компаниям новые цифровые сервисы для комфорта в жилых комплексах. Все текущие партнерства "Домиленда" и условия работы с клиентами сохраняются без изменений.

Сумма сделки не называется.

"Домиленд" – одна из крупнейших в России платформ в сегменте PropTech (технологии для цифровизации жилой недвижимости. На платформе доступны 30 продуктов по модели SaaS, её IT-решения используют более 1 млн жителей, а среди клиентов - ведущие девелоперы: "Самолет", "Донстрой", "А101", "Брусника", MR Group, Level Group, Vesper и другие.