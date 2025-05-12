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Литовская SBA продала мебельный завод в Белоруссии местному менеджеру

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Литовская группа SBA продала свое предприятие по выпуску мебели в Белоруссии Mebelain одному из менеджеров, сообщило деловое издание Verslo zinios со ссылкой на SBA.

После начала конфликта на Украине более трех лет назад группа SBA прекратила массовое производство мебели на этом предприятии и приняла решение отказаться от бизнеса в стране. Однако на небольшой мощности завод работал постоянно.

"Процесс продажи Mebelain затянулся, поскольку Беларусь ввела жесткие ограничения на продажу западных компаний", - заявила SBA.

Завод был продан по символической цене одному из менеджеров - гражданину Белоруссии. Инвестиции в предприятие были списаны почти два года назад.

"Целью группы было завершить сделку и уйти из Беларуси", - отмечается в сообщении.

Завод Mebelain в Могилеве начал работу в 2015 году, в него было инвестировано около 47 млн евро.

В настоящее время группа SBA сосредоточена на инвестициях в США, где строит мебельный завод. Планируется, что инвестиции в предприятие, которое расположится в штате Северная Каролина, превысят 68 млн евро. Производство начнется в конце этого года.

Группе SBA принадлежат пять предприятий по производству мебели в Литве: Inno Line, Klaipedos baldai, Silutes baldai, Visagino line, Kauno baldai, а также управляющая компания SBA Home и логистический центр Innovo logistika.

Могилев SBA Белоруссия Mebelain Литва
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