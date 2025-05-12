Стоимость сделок на ЦФА-платформах в I квартале снизилась на 36% кв./кв.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Стоимость сделок в информационных системах, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), в первом квартале 2025 года составила 173,95 млрд руб., что на 35,9% ниже показателя прошлого квартала (271,2 млрд руб.), следует из данных ЦБ.

Общая стоимость сделок по приобретению актива при выпуске в I квартале снизилась на 35,9% до 142,7 млрд рублей против 222,6 млрд рублей кварталом ранее.

Стоимость сделок по продаже активов сократилась на 33,8% до 30,8 млрд рублей по сравнению с 46,5 млрд рублей в IV квартале 2024 года.

Количество действующих выпусков ЦФА и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, на конец I квартала выросло на 10,6% до 988 выпусков по сравнению с 902 выпусками по итогам IV квартала.

Их суммарная стоимость в I квартале увеличилась на 6,3% до 293,5 млрд рублей с 276,2 млрд рублей кварталом ранее.

Число зарегистрированных пользователей ЦФА-платформ на конец I квартала выросло почти на 20% до 334,7 тыс. клиентов (с 279,5 тысяч в IV квартале 2024 года), в основном за счет физлиц.

Количество активных пользователей-физлиц на конец I квартала выросло почти в 1,6 раза до 56,3 тыс. клиентов против 36,1 тыс. кварталом ранее. Число активных пользователей-юрлиц сократилось в 2,3 раза до 111 клиентов с 254 в IV квартале 2024 года.

Число владельцев ЦФА и других цифровых прав по состоянию на конец I квартала 2025 года выросло на 5,9% и достигло 114,5 тысяч клиентов. Из них физлица – 114,36 тыс., юрлица – 185 клиентов.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ банка, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".