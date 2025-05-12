Поиск

Стоимость сделок на ЦФА-платформах в I квартале снизилась на 36% кв./кв.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Стоимость сделок в информационных системах, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), в первом квартале 2025 года составила 173,95 млрд руб., что на 35,9% ниже показателя прошлого квартала (271,2 млрд руб.), следует из данных ЦБ.

Общая стоимость сделок по приобретению актива при выпуске в I квартале снизилась на 35,9% до 142,7 млрд рублей против 222,6 млрд рублей кварталом ранее.

Стоимость сделок по продаже активов сократилась на 33,8% до 30,8 млрд рублей по сравнению с 46,5 млрд рублей в IV квартале 2024 года.

Количество действующих выпусков ЦФА и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, на конец I квартала выросло на 10,6% до 988 выпусков по сравнению с 902 выпусками по итогам IV квартала.

Их суммарная стоимость в I квартале увеличилась на 6,3% до 293,5 млрд рублей с 276,2 млрд рублей кварталом ранее.

Число зарегистрированных пользователей ЦФА-платформ на конец I квартала выросло почти на 20% до 334,7 тыс. клиентов (с 279,5 тысяч в IV квартале 2024 года), в основном за счет физлиц.

Количество активных пользователей-физлиц на конец I квартала выросло почти в 1,6 раза до 56,3 тыс. клиентов против 36,1 тыс. кварталом ранее. Число активных пользователей-юрлиц сократилось в 2,3 раза до 111 клиентов с 254 в IV квартале 2024 года.

Число владельцев ЦФА и других цифровых прав по состоянию на конец I квартала 2025 года выросло на 5,9% и достигло 114,5 тысяч клиентов. Из них физлица – 114,36 тыс., юрлица – 185 клиентов.

ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ банка, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });