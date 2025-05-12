Объем ФНБ в апреле вырос на 41,05 млрд рублей до 11,792 трлн рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в апреле вырос на 41,049 млрд рублей после того, как снижался последние два месяца. Ликвидная часть сохранилась на прежнем уровне – 1,5% ВВП.

Как сообщил в среду Минфин, объем ФНБ на 1 мая 2025 года составил 11 трлн 791 млрд 774,4 млн рублей (эквивалент $144,575 млрд), или 5,5% ВВП, прогнозируемого на год.

На 1 апреля он был на уровне 11 трлн 750 млрд 725,5 млн рублей (эквивалент $140,422 млрд), или 5,5% ВВП, на 1 марта составлял 11 трлн 880 млрд 606,5 млн рублей (эквивалент $135,47 млрд, 5,5% ВВП), на 1 февраля - 11 трлн 965 млрд 801,9 млн рублей (эквивалент $122,1 млрд, 5,6% ВВП). В январе наблюдался рост фонда на 85,8 млрд рублей.

Для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле средства ФНБ на 29,4 млн рублей были зачислены на единый счет федерального бюджета (в апреле прошлого года на эти цели из фонда было использовано 171,7 млн рублей).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в апреле сократился до 168,061 тонны с 168,271 тонны на начало месяца (174,627 тонны было на начало марта, 178,996 тонны на начало февраля, 187,749 тонны на начало января, 279,563 тонны на начало декабря). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью – произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ вырос на 209,6 млн юаней и составил 164 млрд 597,2 млн юаней по сравнению с 164 млрд 387,6 млн юаней месяц назад. Небольшие колебания этой суммы Минфин ранее пояснял конвертацией в юани части возвращенных средств, инвестированных в проекты. В предыдущие месяцы происходило снижение объема в юанях в связи с размещением в "ценные бумаги иных российских эмитентов" и из-за финансирования дефицита бюджета в декабре. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в прошлом июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд, в октябре - 1,250 млрд, в ноябре - 1 млрд юаней.

Также на счетах ФНБ размещено 397,6 млн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составил эквивалент 3 трлн 296 млрд 830,6 млн рублей, или $40,421 млрд (1,5% ВВП, прогнозируемого на год). Месяцем ранее они были на уровне 3 трлн 268 млрд 903,8 млн рублей, или $39,064 млрд (также 1,5% ВВП). В конце января составляли 3 трлн 751 млрд 160,1 млн руб. ($38,3 млрд, 1,7% ВВП), а на начало года - 3 трлн 809 млрд 867 млн руб. ($37,5 млрд, 2% ВВП).