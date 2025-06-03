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Volkswagen добровольно покинут более 20 тысяч сотрудников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Германии более 20 тысяч сотрудников группы Volkswagen AG согласились на досрочное расторжение рабочих контрактов в ближайшие четыре года, пишет Bild со ссылкой на правление компании.

Сотрудники получат выходное пособие, размер которого будет зависеть от их стажа и может достигать 400 тысяч евро.

Увольнения состоятся в рамках планов компании по сокращению расходов на фоне глобального спада в автомобильной отрасли. Планы предусматривают сокращение штата примерно на 35 тысяч человек к 2030 году. Ранее ожидалось закрытие не менее трех производственных площадок в Германии, однако профсоюз IG Metall считает, что этой меры удастся избежать.

Примерно 130 тысяч работников бренда Volkwagen уже согласились на заморозку зарплат и отмену повышенных отпускных в размере порядка 1290 евро. Компания также намерена сократить число стажировок до 600 с 1,4 тысячи, сэкономив таким образом около 1,5 млрд евро.

На следующем этапе компания планирует провести переговоры с сотрудниками 1969 и 1970 годов рождения об их досрочном уходе на пенсию.

Volkswagen Германия IG Metall
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