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Совет директоров "Артген биотеха" рекомендовал не выплачивать дивиденды-2024

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Артген биотех" состоится 11 июня, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

В повестку в том числе включен вопрос о распределении дивидендов по результатам 2024 года; при этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.

По словам гендиректора группы Сергея Масюка, слова которого компания приводит в телеграм-канале, рекомендация обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой, а также задачами, связанными с продолжением финансирования разрабатываемых препаратов.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 17 мая.

Также в повестку включены вопросы об утверждении годового отчета за 2024 год, о вознаграждении членов совета директоров, об избрании членов совета директоров, о назначении аудитора и об утверждении устава в новой редакции.

На 31 декабря 2024 года 44,02% ПАО принадлежит Артуру Исаеву, у ООО "Мир Мам" - 13,9%, у ООО "ИСКЧ Венчурс" - 12,19%, у ПАО "ММЦБ" - 8,1%.

Сергей Масюк Артген Биотех
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