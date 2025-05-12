Рынок акций РФ вырос к уровню конца апреля на ожиданиях переговоров по Украине и выросшей нефти

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на надеждах на успешные переговоры по урегулированию украинского конфликта, объявленные Россией с 15 мая в Стамбуле, а также на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на Brent поднимался выше $66 за баррель) на новостях о снижении пошлин в США и Китае. Индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов (уровень конца апреля), лидировали в росте акции "Группы компаний ПИК" (+5,1%), МКБ (+4,5%), "ВК" (+4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2930,17 пункта (+2,8%), индекс РТС - 1141,16 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 мая, составил 80,8883 руб. (+2,71 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (+3,6%), "ММК" (+3,5%), "Эн+ груп" (+3,4%), "РусГидро" (+3,3%), "Северстали" (+3,3%), "НОВАТЭКа" (+3,2%), "Роснефти" (+3%), "Норникеля" (+3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+3%), "Московской биржи" (+2,9%), "НЛМК" (+2,8%), Сбербанка (+2,8% и +2,8% "префы"), ОК "Русал" (+2,7%), "Аэрофлота" (+2,6%), "Газпрома" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +1,4% "префы"), "МТС" (+2,2%), ВТБ (+2%), "ФосАгро" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%) на фоне снижения золота (-3%, до $3243 за унцию).

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими (Украиной - ИФ) в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал Путин на пресс-конференции в воскресенье.

По словам президента России, Москва настроена на серьезные переговоры с Киевом, чтобы выйти на долгосрочный мир. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", - сказал он. "Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии", - подчеркнул Путин.

Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. "Президент Путин не хочет соглашения о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы обсудить возможность завершения кровопролития. Украине нужно немедленно согласиться на эту встречу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, такие переговоры, "по крайней мере, позволят определить, возможна ли сделка". "Если же она невозможна, европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и будут действовать в зависимости от ситуации", - добавил Трамп.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении в Стамбуле переговоров, прерванных украинской стороной в 2022 году, встретило поддержку многих лидеров иностранных государств, в том числе из стран СНГ и БРИКС.

Президент США Дональд Трамп в понедельник предположил, что российская сторона в итоге согласится на перемирие с Украиной. "У меня есть ощущение, что они согласятся", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, будут ли США вводить санкции, если РФ не согласится на предложенное Западом и Украиной 30-дневное перемирие.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, российский рынок акций начал новую неделю "гэпом" вверх, вернувшись выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Ключевой драйвер роста котировок - ожидания переговоров России и Украины 15 мая в Турции. Дополнительную поддержку оказывают цены на нефть, где котировка Brent возвращается в район $66 за баррель.

"СПБ Биржа" (+9,9%) и "Сегежа Групп" (+3,6%) как ключевые бенефициары потенциального снижения геополитической эскалации за счет возможного снятия санкционных ограничений оказались среди лидеров роста. "Аэрофлот" раскрыл операционные результаты за апрель: компания нарастила пассажиропоток на 6,7%, а на международных направлениях - на 8,2%. Пассажирооборот увеличился на 8%, а процент занятости кресел составил 91,3%. "Полюс" в условиях отката цен на золото ниже $3250 за унцию и укрепления рубля остается одним из главных аутсайдеров, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи на пике понедельника приближался к 2950 пунктам благодаря выросшим надеждам на прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса - ожидается, что диалог сторон возобновится на этой неделе.

Улучшился и общий фон: США и Китай достигли договоренностей, фактически остановивших развернувшуюся в начале апреля тарифную войну. Это нашло живой отклик в сырьевых котировках: золото резко просело, а цены на нефть перешагнули $65 за баррель, и это хорошие новости для российского рынка. В то же время сокращение геополитической премии в рубле вызвало волну укрепления нацвалюты, что сдерживало интерес к акциям экспортеров, отмечает эксперт.

В ближайшее время в фокусе внимания инвесторов останутся геополитические и внешнеторговые коллизии, динамика сырьевых цен и курса рубля. Из важной макростатистки вторника интерес представят апрельский индекс потребительских цен в США и майский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. На российском рынке совет директоров "Русагро" (MOEX: AGRO) рассмотрит дивиденды за 2024 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 мая - 2875-3000 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели показывают "бычью" динамику. Новость о предварительном торговом соглашении между Вашингтоном и Лондоном, появившаяся в четверг, усилила ожидания инвесторов относительно быстрого заключения сделок США с другими странами.

По итогам прошедших в выходные переговоров между США и Китаем стороны договорились о взаимном снижении тарифов. США на 90 дней сократят дополнительные пошлины на китайские товары, введенные в апреле, и Китай предпримет схожие шаги. Такие сообщения дают рынкам надежду, что вторая торговая война может вскоре закончиться.

Рынок акций РФ традиционно находится под влиянием геополитических новостей. В выходные президент РФ Путин заявил о намерении провести прямые переговоры с Украиной уже 15 мая (четверг). Это будет продолжением серии прямых переговоров между сторонами конфликта, последние из которых проходили в Стамбуле в 2022 году. Инвесторы и мировое сообщество положительно восприняли такую риторику. Однако украинская сторона все еще настаивает на предварительной остановке огня минимум на 30 дней перед началом переговоров, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи превысил уровень 2900 пунктов, после чего "быки" взяли тайм-аут. Следующий уровень сопротивления - 3000 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вырос в надежде на позитивные итоги запланированных на четверг в Турции прямых переговоров России с Украиной.

Акции "СПБ Биржи" лидировали в росте на ожиданиях увеличения прибыли благодаря торгам в выходные дни, а также на надеждах на снятие санкций в случае улучшения геополитической обстановки.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались уверенные покупки. Сценарий смягчения торговой позиции США реализуется, но стоит помнить, что базовые пошлины против большинства стран сохраняются, так же, как и взаимные, предвещая сохранение пусть и более ограниченного, но все же негативного влияния на крупнейшие экономики. Настроения на рынках, однако, заметно улучшились, отметила аналитик.

Российский рынок к концу сессии закрепился в уверенном "плюсе", хотя пока остается ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Инвесторы ждут новостей в отношении прямых переговоров РФ и Украины в четверг, при этом неопределенной остается ситуация с возможным расширением антироссийских санкций в случае несогласия на 30-дневное перемирие. Повышенное внимание в ближайшие дни может быть приковано к акциям энергетического сектора РФ (в частности, газовым и нефтяным компаниям), так как на этот сектор могут быть направлены новые западные ограничения в случае их введения, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что без позитива в геополитике индекс МосБиржи не закрепится выше 3000 пунктов.

"За минувшие праздничные и выходные дни на российском рынке акций преобладали покупки. Страхи каких-то неординарных событий во время празднования Дня Победы не реализовались, появилась слабая надежда на улучшение ситуации вокруг Украины, что инвесторы и отыграли ростом. В понедельник индекс МосБиржи превысил сопротивление 2900 пунктов и теперь целью движения является отметка 3000 пунктов", - считает эксперт.

Однако, отмечает Антонов, закрепиться выше 3000 пунктов вряд ли удастся до тех пор, пока не появятся более или менее реальные предпосылки для урегулирования украинского конфликта. Поэтому делать новые инвестиционные покупки очень рискованно.

Тем временем, на внешнем контуре есть явные улучшения - дорожает нефть на фоне прогресса в торговых переговорах США-Китай. Достижение соглашения позволит надеяться на не очень сильное замедление мировой экономики. Тем не менее не исключен уход нефти Brent в район $55 за баррель при появлении негативных поводов, считает Антонов.

Лучше рынка в последние дни торгуются акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" , в которых отыгрываются ожидания о возможном увеличении закупок российского газа Китаем. Кроме того, в западных СМИ муссируются слухи о готовности США восстановить поставки российского газа в Европу. Но и здесь рост идет лишь на позитивных прогнозах, а не на фактах, заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,3-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 2,2-3,2% во главе с Nasdaq) на оптимизме по поводу торговых переговоров США и Китая.

Как показали вышедшие в субботу данные Государственного статистического управления (ГСУ) страны, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле уменьшились на 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Дефляция была отмечена третий месяц подряд. Апрельский показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,7% в годовом выражении после снижения на 2,5% в марте. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,6%.

На нефтяном рынке в понедельник цены вечером замедлили рост после ралли на новостях, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в понедельник составила $65,21 за баррель (+2% и +1,7% в пятницу), июньская цена WTI - $62,33 за баррель (+2,2% и +1,9% в пятницу).

Как стало известно в понедельник, в ходе переговоров, прошедших в выходные в Швейцарии, США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, говорится в сообщении Белого дома. После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам, говорится в сообщении Белого дома.

Участники рынка восприняли эти заявления как сигнал о снижении напряженности в отношениях между двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти, отмечает Trading Economics. Опасения относительно того, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и ослаблению спроса, оказывали давление на котировки нефти последние месяцы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции "СПБ биржи" (+9,9%), ПАО "ЭсЭфАй" (+6%), "Русснефти" (+4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,5%), "Глобалтрак менеджмент" (+4%), "Мосэнерго" (+3,9%), "ОГК-2" (+3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,5%).

Подешевели бумаги ГК "Самолет" (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 77,6 млрд рублей (из них 19,98 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 9,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,07 млрд рублей на акции "Т-Технологии").