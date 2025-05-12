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Кремль заявил о поддержке предложения Путина возобновить переговоры с Украиной многими мировыми лидерами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении в Стамбуле переговоров, прерванных украинской стороной в 2022 году, встретило поддержку многих лидеров иностранных государств, в том числе из стран СНГ и БРИКС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч, президент выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров в Стамбуле без всяких предварительных условий, тех самых прямых переговоров, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году", - сказал он журналистам.

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"Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - продолжил представитель Кремля.

Песков также отметил, что "во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров".

Отвечая на вопрос о составе российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле, Песков сказал, что "ему нечего добавить по украинскому сюжету".

"В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования", - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского президента также упомянул точку зрения президента США относительно начала российско-украинских переговоров. "Известна и позиция президента США Дональда Трампа, который призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий принять участие в предложенной нами встрече", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в воскресенье в Кремле.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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