"М.Видео" меняет формат допэмиссии с открытого на закрытый

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" 13 мая изучит вопрос об отказе от допэмиссии акций по открытой подписке в пользу закрытого формата размещения, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Так, в повестке фигурируют вопросы об "отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций общества, размещаемых путём открытой подписки" и "об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций общества, размещаемых путём закрытой подписки".

В мае 2024 года "М.Видео" объявило о решении дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке. Тогда компания сообщала, что "М.Видео" уже получило предварительное согласие от одного из акционеров группы - инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (SFI ) - о приобретении всего объема допэмиссии. В августе допвыпуск был зарегистрирован ЦБ РФ. Планируемую цену размещения и, соответственно, возможный объем привлечения не раскрывался.

В ноябре финдиректор "М.Видео" Анна Гарманова (покинула пост в апреле 2025 года) сообщала, что планы по проведению SPO все еще сохраняются, однако компания ожидает улучшения ситуации на рынке.

"Мы хотим продать акции, конечно, подороже. Мы хотим сделать все-таки публичную сделку. Один из наших акционеров выразил желание приобрести эти акции. Но все-таки мы хотим попробовать сделать рыночную сделку, и дальше уже все на равных правах поучаствуют", - говорила она.

Со второй половины 2024 года "М.Видео" переживает значительные изменения в структуре. Сначала сменился основной акционер - им стал Билан Ужахов, на тот момент занимавший должность гендиректора компании.

В феврале 2025 года вместо Ужахова гендиректором был назначен Феликс Либ. Фокусом работы нового СЕО станут, в частности, повышение эффективности компании и реализация долгосрочной стратегии с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей, говорил он.

Спустя месяц после этого "М.Видео" объявило о планах привлечь до 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии на ближайшие три года. На 30 апреля 89% средств уже поступили на счета компании, говорил Либ. При этом подробности механизма этой докапитализации "М.Видео" не раскрывало.

По итогам 2024 года выручка "М.Видео" выросла на 4% и составила 451,6 млрд рублей. Чистый убыток вырос в 3 раза и достиг 20,1 млрд рублей.