Поиск

"М.Видео" получило 30 млрд рублей от акционеров на реализацию стратегии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "М.Видео" объявило о получении на счета компании 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии до 2027 года.

После завершения докапитализации компания планирует запустить допэмиссию акций по закрытой подписке, что, в частности, позволит акционерам, предоставившим средства, получить бумаги компании. При этом проведение допэмиссии по открытой подписке (до 30 млн акций, или 17% от уставного капитала) совет директоров "М.Видео" 13 мая решил отменить.

Завершить размещение планируется в III квартале, перед этим ключевые параметры допэмиссии должны быть согласованы акционерами компании (годовое собрание назначено на 17 июня). В настоящий момент параметры допэмиссии, включая ее объем, не уточняются.

"М.Видео" отмечает, что ряд крупных акционеров и инвесторов уже подтвердили участие в допэмиссии. Вместе с тем, участие в допэмиссии смогут принять все текущие акционеры компании.

"Все текущие акционеры, включая миноритариев, смогут реализовать свое преимущественное право на приобретение акций, получив возможность увеличения количества акций компании в своем портфеле. "М.Видео" рассчитывает, что миноритарные акционеры примут активное участие в допэмиссии и поддержат компанию в реализации новой трехлетней стратегии", - говорится в сообщении.

Со второй половины 2024 года "М.Видео" переживает значительные изменения в структуре. Сначала сменился основной акционер - им стал Билан Ужахов, на тот момент занимавший должность гендиректора компании.

В феврале 2025 года вместо Ужахова гендиректором был назначен Феликс Либ. Фокусом работы нового СЕО станут, в частности, повышение эффективности компании и реализация долгосрочной стратегии с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей, говорил он.

В марте "М.Видео" объявило о планах привлечь до 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии на ближайшие три года. Подробности механизма этой докапитализации на тот момент "М.Видео" не раскрывало.

В 2024 году выручка "М.Видео" выросла на 4% до 451,6 млрд рублей. Чистый убыток вырос в три раза и достиг 20,1 млрд рублей.

Билан Ужахов Феликс Либ М.Видео
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Закрытые торги по продаже флота и имущества Мурманского пароходства пройдут 18 июня

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Финтех-подразделение Ozon размещает ЦФА на 3 млрд рублей

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Импорт картошки в Россию вырос к 7 мая в 3,5 раза

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });