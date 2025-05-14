"М.Видео" получило 30 млрд рублей от акционеров на реализацию стратегии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "М.Видео" объявило о получении на счета компании 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии до 2027 года.

После завершения докапитализации компания планирует запустить допэмиссию акций по закрытой подписке, что, в частности, позволит акционерам, предоставившим средства, получить бумаги компании. При этом проведение допэмиссии по открытой подписке (до 30 млн акций, или 17% от уставного капитала) совет директоров "М.Видео" 13 мая решил отменить.

Завершить размещение планируется в III квартале, перед этим ключевые параметры допэмиссии должны быть согласованы акционерами компании (годовое собрание назначено на 17 июня). В настоящий момент параметры допэмиссии, включая ее объем, не уточняются.

"М.Видео" отмечает, что ряд крупных акционеров и инвесторов уже подтвердили участие в допэмиссии. Вместе с тем, участие в допэмиссии смогут принять все текущие акционеры компании.

"Все текущие акционеры, включая миноритариев, смогут реализовать свое преимущественное право на приобретение акций, получив возможность увеличения количества акций компании в своем портфеле. "М.Видео" рассчитывает, что миноритарные акционеры примут активное участие в допэмиссии и поддержат компанию в реализации новой трехлетней стратегии", - говорится в сообщении.

Со второй половины 2024 года "М.Видео" переживает значительные изменения в структуре. Сначала сменился основной акционер - им стал Билан Ужахов, на тот момент занимавший должность гендиректора компании.

В феврале 2025 года вместо Ужахова гендиректором был назначен Феликс Либ. Фокусом работы нового СЕО станут, в частности, повышение эффективности компании и реализация долгосрочной стратегии с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей, говорил он.

В марте "М.Видео" объявило о планах привлечь до 30 млрд рублей от акционеров для реализации новой стратегии на ближайшие три года. Подробности механизма этой докапитализации на тот момент "М.Видео" не раскрывало.

В 2024 году выручка "М.Видео" выросла на 4% до 451,6 млрд рублей. Чистый убыток вырос в три раза и достиг 20,1 млрд рублей.