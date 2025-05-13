В Сбере заявили, что розничный кредитный портфель банков РФ в 2025 г. не изменится, но может вырасти за счет ипотеки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Розничный кредитный портфель российских банков в 2025 году останется примерно на текущем уровне, при этом возможен его небольшой рост за счет ипотеки, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

"Наш прогноз по общему розничному портфелю - он останется примерно на этом же уровне. Теоретически он может вырасти за счёт ипотеки, потребкредиты - вниз, автокредиты - flat или вниз (скорее последнее), кредитные карты - стабильны, возможно, чуть вверх", - сказал Царёв.

Сбербанк ранее прогнозировал рост розничного кредитования в 2025 году в целом по сектору менее 5% (сам банк планировал расти выше сектора). Поводов для пересмотра этого прогноза пока нет, заявил первый зампред.

"Мы ждём снижения портфеля потребкредитов. По прогнозам, ипотека в 2025 году вырастет на 3-6% плюс-минус. Стоит отметить, что госпрограммы становятся всё более адресными. И это правильный и позитивный сигнал. Я думаю, что рынок, связанный с ипотекой, относительно стабилен", - подчеркнул Царёв.

Он добавил, что драйвером небольшого роста ипотечного портфеля останутся госпрограммы. "Если мы будем наблюдать постепенное снижение стоимости денег, а значит, снижение ставок по рыночной ипотеке, то увидим и какой-то прирост портфеля. Можно аккуратно предположить, что мы находимся на плато, потом возможно небольшое ускорение роста выдач ипотеки от текущих уровней, либо сохранение текущей динамики. По потребительским кредитам такого сказать нельзя", - сказал он.

В целом розничный портфель адаптируется к новым реалиям рынка, ниже которого уже не будет сокращаться, подчеркнул первый зампред. "Дальше он должен начать расти, но не сильно", - добавил он.

Розничный кредитный портфель Сбербанка в I квартале 2025 года по МСФО снизился на 0,9% (на 0,5% без учета секьюритизации жилищных кредитов) и составил 18 трлн рублей.