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Сбер не ждет серьезного ухудшения качества розничного кредитного портфеля в 2025 году

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не ждет существенного ухудшения качества своего розничного кредитного портфеля в 2025 году, не исключает рост доли проблемных ссуд на фоне погашения части кредитов, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

"Если ухудшение и будет, то незначительное. На фоне снижения потребительского портфеля мы можем увидеть увеличение cost of risk. Портфель становится меньше, а все старые плохие кредиты, которые вы собрали, остаются", - заявил он.

"Сказать, что на рынке должны быть сложности, мы не можем. Доходы населения все равно растут. Существенных изменений мы не ждем, но могут быть локальные вещи: какие-то компании могут проводить оптимизацию, кто-то может потерять работу, а кто-то, наоборот, найти. Это все будет в рамках погрешности. Мы получим определенный прирост доли проблемных ссуд из-за изменения структуры портфеля за счет погашения, но не более того", - подчеркнул Царёв.

Стоимость риска по общему кредитному портфелю Сбербанка в I квартале 2025 года по МСФО выросла до 1,2% с 0,5% за аналогичный период 2024 года. Стоимость риска по розничному кредитному портфелю выросла на фоне высоких ставок в экономике, ужесточения регулирования и замедления темпов роста портфеля, достигнув по итогам I квартала 3,3%.

Сбербанк Сбер Кирилл Царев
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