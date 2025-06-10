Сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле снизилось на 18,3%, до $42,4 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2025 года снизилось по сравнению с январем-апрелем 2024 года на 18,3% и составило $42,4 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-апреле 2025 года снизился в годовом выражении на 5,9% - до $128,2 млрд, импорт вырос на 1,8%, до $84,2 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-апреле 2025 года составил $213,9 млрд и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-апрель 2025 года составил $19,2 млрд, сократившись на 11,0%, в Азию - $97,6 млрд, сократившись на 4,1%, в Африку - $6,9 млрд, снизившись на 11,3%, в Америку - $4,3 млрд (на 10,4% меньше).

Импорт в РФ из Европы за январь-апрель 2025 года составил $21,9 млрд, сократившись на 1,6%, из Азии - $57,5 млрд, увеличившись на 2,4%, из Африки - $1,5 млрд, увеличившись на 35,6%, из Америки - $4,8 млрд (на 6,7% больше).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-апрель 2025 года составил $72,8 млрд, сократившись на 15,0%, металлов и изделий из них - $20,4 млрд, увеличившись на 13,9%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $12,0 млрд, снизившись на 15,4%, продукции химической промышленности - $10,5 млрд, увеличившись на 19,6%, машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $8,0 млрд (на 39,0% больше), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $3,5 млрд (на 11,6% больше).

Импорт в РФ за январь-апрель 2025 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $41,6 млрд, снизившись на 2,6%, продукции химической промышленности - $17,6 млрд, увеличившись на 9,6%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $12,9 млрд, увеличившись на 12,5%, текстиля, текстильных изделий и обуви - $5,7 млрд, снизившись на 1,7%, металлов и изделий из них - $5,5 млрд, снизившись на 1,4%.

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.