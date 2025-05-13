Путин отметил, что США продолжают закупку ядерного топлива из РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США продолжают покупать российское ядерное топливо, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

"Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США", - сообщил Путин.

"Почему? А потому что выгодно", - уточнил президент.

США ранее ввели ограничения на приобретение российского урана (до 2027 года включительно), а с 2028 года предполагается запрет на импорт российской урановой продукции.

Власти РФ в ответ ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Речь шла о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. При этом введенные ограничения предусматривают исключение: поставки возможны по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

ГК "Росатом" не раскрывала объемы экспорта урана из РФ по итогам 2023 года (отчет за 2024 год топливный дивизион ГК и сама ГК еще не раскрыли - ИФ), отметив в своем отчете за 2023 год только, что компания занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. Там же "Росатом" сообщал, что выполнил все обязательства по действующим контрактам в полном объеме: урановая продукция поставлена 33 заказчикам из 14 стран. Традиционными направлениями поставок остались страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

Производство урана в РФ в 2023 году составило 2,7 тыс. тонн, у госкорпорации также есть производственные мощности в Казахстане.