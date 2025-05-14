Поиск

"Газпром нефть" на 30% увеличила перевалку топлива через нефтебазы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" за последние шесть лет на 30% увеличила перевалку топлива через нефтебазы и достигла в этом секторе оптимального уровня мощностей, рассказал "Интерфаксу" директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

По его словам, за последние шесть лет компанией построены 4 терминала - "Гладкое" в Ленинградской области, "Туринский" в Тюмени, "Нижний Тагил" в Свердловской области и "Кемеровский" в Кемеровской области. На финальной стадии строительство терминала в Челябинске и масштабное техническое переоснащение еще 10 нефтебаз. В 2024 году была обновлена Евсинская нефтебаза в Новосибирской области. Теперь все входящие в программу развития терминальной инфраструктуры объекты полностью отвечают требованиям по качеству хранения, безопасности, автоматизации и комфорту условий работы сотрудников.

В настоящее время у "Газпром нефти" 18 терминалов и нефтебаз с объемов перевалки в 8,5 млн тонн в год, действует 26 испытательных лабораторий. "В целом перевалка через нефтебазы "Газпром нефти" за 6 лет выросла практически на 30%, а средний объем перевалки на один терминал - почти вдвое. Мы вышли на оптимальный масштаб терминально-логистической сети для стабильных поставок топлива в регионы", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал про развитие сектора В2В-клиентов: "Я бы разделил В2В клиентов на тех, кого мы снабжаем мелким оптом и тех, кто по нашим топливным картам заправляется на АЗС. Доля поставок мелким оптом у "Газпром нефти" большая - уже более 8,5 млн тонн топлива в год в России. Существенная часть поставок приходится на независимые сети АЗС. Кроме того, в прошлом году мы увеличили снабжение промышленных предприятий и запустили для них услугу по заправке техники "под ключ" на их территории. Этот проект называется "Топливный провайдер".

По словам Шепельского, "Топливный провайдер" позволяет промышленникам вообще не беспокоиться о закупках топлива, его логистике и хранении. "Все вопросы мы берем на себя, размещаем на активах клиентов необходимую инфраструктуру - промышленные АЗС, а также внедряем современные цифровые сервисы для учета и планирования заправок. Услуга востребована, "Газпром нефть" уже обеспечивает нефтепродуктами крупные металлургические и горнодобывающие компании на Северо-Западе, Урале и в Сибири", - рассказал он.

Розничный сегмент В2В - это, в первую очередь, транспортные компании. Последние несколько лет перевозки грузов автомобильным транспортом по стране растут достаточно хорошими темпами, поэтому "Газпром нефть" видит перспективы в этом направлении. "Сейчас у нас 68 тысяч В2В-клиентов, за 2 года их число выросло на 10%. Около 70% из них полностью "цифровые" - все процессы проходят через личный кабинет в мобильном приложении или на сайте без участия наших менеджеров. Это наиболее перспективный и технологичный формат взаимодействия в В2В", - сказал Шепельский.

Газпром нефть Дмитрий Шепельский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Путин отметил, что США продолжают закупку ядерного топлива из РФ

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита
Умершие знаменитости

Прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко пройдет 14 мая

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });