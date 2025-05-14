"Газпром нефть" на 30% увеличила перевалку топлива через нефтебазы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" за последние шесть лет на 30% увеличила перевалку топлива через нефтебазы и достигла в этом секторе оптимального уровня мощностей, рассказал "Интерфаксу" директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.

По его словам, за последние шесть лет компанией построены 4 терминала - "Гладкое" в Ленинградской области, "Туринский" в Тюмени, "Нижний Тагил" в Свердловской области и "Кемеровский" в Кемеровской области. На финальной стадии строительство терминала в Челябинске и масштабное техническое переоснащение еще 10 нефтебаз. В 2024 году была обновлена Евсинская нефтебаза в Новосибирской области. Теперь все входящие в программу развития терминальной инфраструктуры объекты полностью отвечают требованиям по качеству хранения, безопасности, автоматизации и комфорту условий работы сотрудников.

В настоящее время у "Газпром нефти" 18 терминалов и нефтебаз с объемов перевалки в 8,5 млн тонн в год, действует 26 испытательных лабораторий. "В целом перевалка через нефтебазы "Газпром нефти" за 6 лет выросла практически на 30%, а средний объем перевалки на один терминал - почти вдвое. Мы вышли на оптимальный масштаб терминально-логистической сети для стабильных поставок топлива в регионы", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал про развитие сектора В2В-клиентов: "Я бы разделил В2В клиентов на тех, кого мы снабжаем мелким оптом и тех, кто по нашим топливным картам заправляется на АЗС. Доля поставок мелким оптом у "Газпром нефти" большая - уже более 8,5 млн тонн топлива в год в России. Существенная часть поставок приходится на независимые сети АЗС. Кроме того, в прошлом году мы увеличили снабжение промышленных предприятий и запустили для них услугу по заправке техники "под ключ" на их территории. Этот проект называется "Топливный провайдер".

По словам Шепельского, "Топливный провайдер" позволяет промышленникам вообще не беспокоиться о закупках топлива, его логистике и хранении. "Все вопросы мы берем на себя, размещаем на активах клиентов необходимую инфраструктуру - промышленные АЗС, а также внедряем современные цифровые сервисы для учета и планирования заправок. Услуга востребована, "Газпром нефть" уже обеспечивает нефтепродуктами крупные металлургические и горнодобывающие компании на Северо-Западе, Урале и в Сибири", - рассказал он.

Розничный сегмент В2В - это, в первую очередь, транспортные компании. Последние несколько лет перевозки грузов автомобильным транспортом по стране растут достаточно хорошими темпами, поэтому "Газпром нефть" видит перспективы в этом направлении. "Сейчас у нас 68 тысяч В2В-клиентов, за 2 года их число выросло на 10%. Около 70% из них полностью "цифровые" - все процессы проходят через личный кабинет в мобильном приложении или на сайте без участия наших менеджеров. Это наиболее перспективный и технологичный формат взаимодействия в В2В", - сказал Шепельский.