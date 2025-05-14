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ЦБ определит срок массового запуска цифрового рубля до конца года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Банк России до конца текущего года определит срок массового запуска цифрового рубля, заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова в Госдуме.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля сообщила, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.

"Определим до конца года срок массового запуска. Мы сейчас уже поэтапно расширяем, у нас проходит обсуждение с рядом регионов об использовании новых, инновационных сервисов смарт-контрактов, как раз ровно там еще и рождаются какие-то предложения интересные. Конечно, хочется, чтобы это было дополнением к тем платежным средствам, которые есть", - сказала Кахруманова.

Председатель ЦБ Набиуллина в апреле сообщила, что эксперимент по цифровому рублю до конца года охватит до нескольких тысяч десятков человек, а затем дальше будет расширяться.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина 1 апреля сообщила, что количество физических лиц - участников пилота цифрового рубля выросло с 500 на старте пилота в 2023 году до 2 тыс. человек, число юрлиц – до 50 компаний, подключение еще 70 планируется в ближайшее время.

Ранее Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров сразу четырех крупных игроков (как из числа банков, так и вендоров) сообщило, что ЦБ с крупнейшими банками обсуждает полномасштабное внедрение цифрового рубля с середины 2026 года.

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