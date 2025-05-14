Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание, куда включен этот и другие вопросы, пройдет 17 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, – 26 мая.

По итогам 2023 и 2022 гг., а также финальные дивиденды за 2021 год акционерам не выплачивались. Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, тогда выплаты составили 35 рублей на акцию, в сумме – 6,29 млрд рублей.

Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года, предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по IAS 17. Предполагается, что выплаты осуществляются дважды в год, целевой уровень долговой нагрузки не должен превышать 2,0х.

"М.Видео-Эльдорадо" – один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.