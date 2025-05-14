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ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия и Египет активно обсуждают расширение использования национальных валют при трансграничных расчетах, сейчас на них и альтернативные доллару и евро валюты приходится около 40% расчетов двух стран, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, комментируя итоги заседания российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Много обсуждали вопросы, связанные с расчетами. Надеемся, что в ближайшее время состоится консультация наших центральных банков, и мы сможем повысить долю наших валют во взаимных расчетах, уйти от зависимости от евро, доллара", - заявил он.

"Движение определенно есть: порядка 40% уже расчетов осуществляется в иных валютах, в национальных валютах в том числе. Но есть еще над чем работать", - констатировал министр.

Ранее в среду он сообщил, что по итогам 2024 года товарооборот России и Египта составил более $9 млрд, что почти на 32% больше показателя 2023 года.

Египет Минпромторг Антон Алиханов Банк России
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