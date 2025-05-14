Совет директоров "Русагро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

На этой новости акции группы в моменте дешевели на 5,1% на "Мосбирже"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа "Русагро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Как сообщает компания, такую рекомендацию совет директоров дал годовому собранию акционеров, которое назначено на 30 июня 2025 года. Право на участие в нем имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 6 июня 2025 года.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" принять следующее решение: "Чистую прибыль ПАО "Группа "Русагро" по результатам 2024 года в размере 2 394 889 000 рублей 00 копеек оставить в распоряжении ПАО "Группа "Русагро", направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать", - говорится в материалах компании.

На этой новости котировки группы на "Московской бирже" усилили падение; в моменте акции дешевели до 132 рублей (-5,1% к закрытию вторника).

Последний раз ГК "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года.

Возможность выплаты дивидендов появилась после редомициляции компании.

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2024 года удовлетворил заявление Минсельхоза о приостановке корпоративных прав Ros Agro в отношении группы "Русагро". В декабре 2024 года "Мосбиржа" остановила торги GDR кипрской Ros Agro.

В отчетности за 2024 год компания сообщила, что в первом квартале компания завершила распределение акций ПАО "Группа "Русагро" между владельцами GDR и бенефициарами Ros Agro plc. пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО. Торги акциями ПАО "Группа "Русагро" начались 17 февраля 2025 года.

В рамках предписаний ЦБ группа провела дробление акций. Уставный капитал составляет 2 396 874 000. акций. Номинал акции - 2,5 рубля.

ГК "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, масложировой и сельскохозяйственной продукции.

Выручка компании в 2024 году по МСФО повысилась на 23,2%, до 340,1 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности снизилась до 38,889 млрд рублей с 46,753 млрд рублей, скорректированная EBITDA - до 52,99 млрд рублей с 56,33 млрд рублей в 2023 году, чистая прибыль - до 31,577 млрд рублей с 44,763 млрд рублей.

В 2024 году компания произвела 1,114 млн тонн сырого растительного масла (на 55% больше), 1,049 млн тонн сахара (на 13% больше), 311 тысяч тонн свинины (в живом весе на убой, на 7% меньше), реализовала 1,02 млн тонн зерновых культур (на 11% меньше), масличных - 414 тысяч тонн (на 36% меньше), 4,07 млн тонн сахарной свеклы (на 25% меньше).

Земельный банк группы составляет 815 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах России.