Поиск

"Физики" в апреле остались крупнейшими нетто-покупателями акций в России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы второй месяц подряд становятся крупнейшими нетто-покупателями акций на российском рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Так, в апреле они приобрели их на сумму 22,7 млрд рублей (в марте - на 36,2 млрд рублей).

Помимо них, нетто-покупателями были нерезиденты из дружественных стран, купившие акции на 11,1 млрд рублей (в марте - на 13,4 млрд рублей). Поддержку рынку также оказали системно значимые кредитные организации (СЗКО) - на 16,3 млрд рублей.

Основными нетто-продавцами стали банки, не входящие в группу системно значимых, и НФО в рамках управления собственными средствами, продавшие акции на 24,9 млрд рублей и 24,8 млрд рублей соответственно.

В начале апреля на российском рынке акций наблюдалось продолжение коррекции, начавшейся в третьей декаде марта. Снижение индекса МосБиржи происходило на протяжении 14 торговых сессий подряд и стало самым затяжным за всю историю его существования: за этот период он упал на 16,2%, отмечает ЦБ.

Среднедневной объем торгов акциями в апреле остался на уровне предыдущего месяца, составив 158,7 млрд рублей. Доля физлиц в среднем увеличилась до 76,1% с 72,8% в марте.

Объемы торгов в выходные на "Мосбирже" все еще существенно ниже, чем в будни, однако они выросли по сравнению с мартом, пишет ЦБ. Сделки в выходные в основном продолжают заключаться в интересах физлиц, их доля в объеме торгов в среднем в апреле выросла до 93,6% с 90,3% в марте.

Мосбиржа Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Покупка валюты клиентами банков в апреле достигла минимума с прекращения части валютных торгов на Мосбирже

Росстат отметил продолжение роста цен на картофель

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06%, годовая замедлилась до 10,1%

Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

ЦБ России и Египта обсудят увеличение доли нацвалют в расчетах

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });