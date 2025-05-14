"Физики" в апреле остались крупнейшими нетто-покупателями акций в России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы второй месяц подряд становятся крупнейшими нетто-покупателями акций на российском рынке, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Так, в апреле они приобрели их на сумму 22,7 млрд рублей (в марте - на 36,2 млрд рублей).

Помимо них, нетто-покупателями были нерезиденты из дружественных стран, купившие акции на 11,1 млрд рублей (в марте - на 13,4 млрд рублей). Поддержку рынку также оказали системно значимые кредитные организации (СЗКО) - на 16,3 млрд рублей.

Основными нетто-продавцами стали банки, не входящие в группу системно значимых, и НФО в рамках управления собственными средствами, продавшие акции на 24,9 млрд рублей и 24,8 млрд рублей соответственно.

В начале апреля на российском рынке акций наблюдалось продолжение коррекции, начавшейся в третьей декаде марта. Снижение индекса МосБиржи происходило на протяжении 14 торговых сессий подряд и стало самым затяжным за всю историю его существования: за этот период он упал на 16,2%, отмечает ЦБ.

Среднедневной объем торгов акциями в апреле остался на уровне предыдущего месяца, составив 158,7 млрд рублей. Доля физлиц в среднем увеличилась до 76,1% с 72,8% в марте.

Объемы торгов в выходные на "Мосбирже" все еще существенно ниже, чем в будни, однако они выросли по сравнению с мартом, пишет ЦБ. Сделки в выходные в основном продолжают заключаться в интересах физлиц, их доля в объеме торгов в среднем в апреле выросла до 93,6% с 90,3% в марте.