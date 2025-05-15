Европейские фондовые индексы не показали единой динамики в среду

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по снизился на 0,24% - до 543,88 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,21%, германский DAX и французский CAC 40 - по 0,47%. Итальянский FTSE MIB прибавил 0,7%, испанский IBEX 35 - 0,52%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 2,2% относительно того же месяца прошлого года, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Это минимальные темпы роста за семь месяцев. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,5%. В марте рост цен составил 0,4% в помесячном сравнении и 2,3% в годовом.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала британская Burberry Group Plc (+17%). Один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" сообщил, что к 2027 году сократит до 1,7 тыс. рабочих мест (примерно 18% глобального штата) в целях оптимизации своих расходов. Компания получила чистый убыток в завершившемся 29 марта финансовом году, а ее годовая выручка снизилась на 17%.

Наибольшее снижение в составе того же индекса показали котировки бумаг французского концерна Alstom SA, потерявшие 17,3%. Годовой прогноз компании, производящей железнодорожные составы и поезда, не оправдал ожиданий рынка.

Цена акций германской TUI AG, крупнейшего туроператора Европы, снизилась на 10,9%. Компания нарастила убыток в втором квартале 2025 года и лишь незначительно увеличила выручку. Кроме того, TUI сообщила о сокращении объемов бронирований на лето текущего года.

Капитализация британского концерна Imperial Brands Plc упала на 7,3% после сообщений об уходе его главного исполнительного директора Стефана Бомхарда, возглавлявшего компанию в течение пяти лет.

Рыночная стоимость датской Novo Nordisk уменьшилась на 1,3% на фоне новостей о том, что фармкомпания заключила сделку о совместной разработке ряда препаратов с американской Septerna. В рамках сделки Septerna может получить от Novo Nordisk около $2,2 млрд.

Бумаги швейцарской Roche Holding AG подешевели на 1,7%. Компания предупредила, что ее инвестиции в США могут оказаться под угрозой из-за нового указа американского президента Дональда Трампа о ценообразовании на рецептурные препараты. В апреле этого года Roche сообщала о планах инвестировать $50 млрд в расширение производственных мощностей и научно-исследовательских центров в США.

Капитализация британской GSK увеличилась на 0,2% после новостей о покупке фармгигантом прав на экспериментальный препарат для лечения заболевания печени у американской Boston Pharmaceuticals.

Акции нидерландского банка ABN Amro подорожали на 4,4% на сильной отчетности.

Испанская Telefonica потеряла 2,2% рыночной стоимости. Телекоммуникационный гигант в первом квартале зафиксировал чистый убыток в размере 1,3 млрд евро на фоне масштабных потерь по итогам продажи активов в Аргентине и Перу.

Бумаги E.ON SE подорожали на 2%. Германский энергетический концерн увеличил скорректированную чистую прибыль, EBITDA и выручку в первом квартале.

Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG в январе-марте нарастил чистую прибыль в 1,5 раза и повысил выручку на 18,6%, чему способствовало увеличение объема перевозок и ставок фрахта. Капитализация компании повысилась на 12,2%.