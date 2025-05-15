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VEON в I квартале нарастил выручку на 8,9% - до $1 млрд, EBITDA - на 13,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON в I квартале 2025 года получил выручку в размере $1,03 млрд, что на 8,9% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Сервисная выручка составила $980 млн, увеличившись на 8,5%. Телекоммуникационные и инфраструктурные доходы холдинга составили $880 млн, показав рост год к году на 4,2%.

Показатель EBITDA холдинга увеличился на 13,7% - до $439 млн. Рентабельность EBITDA составила 42,8% против 41% в I квартале 2024 года.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 15,7%, EBITDA - на 22,1%.

Выручка VEON от бизнеса на Украине повысилась на 36,9%, в Пакистане - на 20,4%, Узбекистане - на 9%. При этом доходы от бизнеса в Казахстане сократились на 12,3%, в Бангладеш - на 21%.

Мобильная абонентская база холдинга в I квартале сократилась на 3,4% - до 152 млн. База пользователей 4G приросла на 3,3% - до 101,5 млн.

В I квартале VEON получил чистую прибыль в размере $118 млн, что на 53% больше, чем годом ранее.

CAPEX в январе-марте составил $135 млн, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чистый долг составил $2,9 млрд, сократившись на 1%. Общая сумма денежных средств, их эквивалентов и депозитов по состоянию на 31 марта 2025 года составила $1,78 млрд.

VEON
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