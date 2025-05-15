Производитель шин Pirelli увеличил чистую прибыль в I квавтале на 27%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 27%, выручку - на 4%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 118,8 млн евро по сравнению с 93,7 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBIT выросла на 6,5%, до 279,8 млн евро, рентабельность по этому показателю составила 15,9%.

Квартальная выручка Pirelli увеличилась до 1,76 млрд евро с 1,7 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой компанией, предполагал скорректированную EBIT на уровне 270 млн евро при рентабельности в 15,5% и выручке в 1,74 млрд евро.

Pirelli подтвердила целевые показатели на 2025 год, анонсированные в январе. Компания прогнозирует выручку на уровне 6,8-7 млрд евро и рентабельность по скорректированной EBIT в 16%.

Акции Pirelli подорожали на 12% с начала текущего года.