Pirelli отстранила китайскую Sinochem от контроля над компанией

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli сделал первый шаг, чтобы дистанцироваться от своего основного акционера – Sinochem, лишив китайского инвестора права управленческого контроля.

Sinochem, владеющая 37% Pirelli, теряет контроль над компанией в связи с распоряжением правительства Италии о применении особых полномочий (Golden Power) для защиты стратегических национальных активов от иностранного контроля.

Как говорится в пресс-релизе Pirelli, 9 из 15 членов совета директоров поддержали применение этого распоряжения. Пятеро членов совета, представляющие Sinochem, выступили против, и один воздержался.

Sinochem выразила "глубокое разочарование и решительное несогласие" с таким решением, отметив, что всегда строго следовала законодательству.

В сообщении Pirelli говорится, что выход из-под контроля Sinochem является первым шагом на пути к необходимой корректировке корпоративного управления в соответствии с нормами США, являющихся для компании основным рынком.

Менеджмент Pirelli намерен продолжать диалог с основными акционерами для приведения практик компании в соответствие с американскими требованиями, отмечается в сообщении.

Pirelli планирует наращивать присутствие на рынке США, в то время как Вашингтон ввел запрет на импорт или продажу в стране подключаемых автомобилей, в которых используются китайское оборудование или программное обеспечение.

Pirelli, которая ведет историю с 1870-х годов, поставляет автомобильные шины, в частности, таким компаниям как Ferrari, McLaren Automotive и Bentley Motors. Ее акции прибавляют в цене 0,2% на торгах во вторник, капитализация Pirelli составляет порядка 5,4 млрд евро.