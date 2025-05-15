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МЭА снизило прогноз добычи нефти в США на 110 тыс. б/с в 2025 г. и на 240 тыс. б/с - в 2026 г.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Одним из самых быстрых последствий недавнего снижения цен на нефть станет снижение добычи сланцевой нефти в США, полагают аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки нефти в США были пересмотрены в сторону понижения на 110 тыс. б/с в этом году и на 240 тыс. б/с в следующем году, поскольку в 2026 году впервые с 2020 года ежегодно снижаются поставки сланцевой нефти.

МЭА указывает, что независимые производители в США заявили о решении снизить количество буровых установок и прогноз капитальных затрат на 2025 год на 9%. "В результате мы снизили наш прогноз по добыче легкой сланцевой нефти в США второй месяц подряд на 40 тыс. б/с в 2025 году и на 190 тыс. б/с в 2026 году. Общий рост поставок в США теперь оценивается в 440 тыс. б/с и 180 тыс. б/с соответственно, достигнув 20,9 млн б/с в 2026 году", - говорится в отчете.

МЭА США
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