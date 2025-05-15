Падение цен на российскую нефть ниже "потолка" понизило ставки на ее фрахт

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Недавнее ужесточение санкций в отношении судов теневого флота, перевозящих российскую (и иранскую) нефть, сократило доступные танкеры более чем на 40%, констатирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

В то же время, "стоимость фрахта для российского экспорта снизилась, поскольку цены на нефть опустились ниже отметки в $60 за баррель (ценовой потолок, установленный странами G7, выше которого запрещается предоставлять услуги по перевозке, страхованию и т.д. для российской нефти - ИФ) для основных потоков российской нефти, что побудило экспортеров начать фрахтовать обычные суда и использовать услуги по доставке и страхованию, соответствующие санкциям".

Несмотря на периоды выше $60 за баррель, цены на нефть марки Urals в балтийских портах в среднем составляли $58,5 за баррель с 1 января и постоянно были ниже $50 долларов за баррель с 30 апреля. Средневзвешенная скидка цен на российскую нефть к North Sea Dated в апреле составила $12,06 за баррель, отмечает МЭА.