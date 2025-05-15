РФ и КНР обсуждают возможность аварийной взаимопомощи в поставках электроэнергии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай обсуждают аварийную взаимопомощь в поставках электроэнергии, сказал "Интерфаксу" предправления "Системного оператора" Федор Опадчий.

"Мы пока говорим о том, что со всеми странами, с кем мы параллельно работаем, заключены договоры аварийной взаимопомощи. Поэтому мы пока обсуждаем вопрос расширить соглашение о параллельной работе, чтобы была возможность оказывать аварийную помощь, а не только поставки по контракту", - сказал Опадчий.

"Нужно и это тоже предусмотреть в системе контрактов с китайской стороной", - отметил он.

По словам Опадчего, конкретные объемы пока обсуждаются.

Глава "Системного оператора" также напомнил, что на данный момент Россия экспортирует небольшие объемы электроэнергии в Китай, и увеличить их пока возможности нет.

"Есть небольшой экспорт. Больше увеличить нет (возможности - ИФ), потому что мы сейчас все имеющиеся запасы используем, чтобы модернизировать генерацию на Дальнем Востоке", - сказал Опадчий.

Ранее "Системный оператор" предлагал рассмотреть возможность импорта электроэнергии из Китая.

В 2024 г. экспорт электроэнергии из РФ снизился на 17,6%, до 8,53 млрд кВт.ч, импорт вырос на 15,5%, до 1,93 млрд кВт.ч, сообщала ранее "Интер РАО" (является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ). В I квартале 2025 г. продолжались ограничения в дальневосточной энергосистеме, не позволяющие восстановить объемы экспорта электроэнергии в Китай до плановых значений, отмечали в "Интер РАО".