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ВВП еврозоны в I квартале вырос на 0,3%, слабее прогноза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные.

В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 1,2%.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом и на 1,2% в сравнении с первым кварталом прошлого года. Эксперты в среднем ожидали подтверждения обеих оценок, по данным Trading Economics.

ВВП еврозона
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