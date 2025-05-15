Швейцария расширила санкции против РФ в рамках реализации 16-го санкционного пакета ЕС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Швейцария присоединяется ко всем мерам 16-го пакета санкций Европейского союза в отношении России, сообщила пресс-служба швейцарского Федерального совета.

"На своем заседании 14 мая Федеральный совет принял решение присоединиться к оставшимся мерам 16-го пакета санкций ЕС против России, актуальным для Швейцарии, тем самым усилив их воздействие", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новые меры вступают в силу в Швейцарии 15 мая.

В пресс-службе напомнили, что "Федеральный департамент экономики, образования и исследований ранее уже ввел санкции со стороны Швейцарии в рамках своей компетенции против 48 дополнительных физических лиц, 35 компаний и 74 судов".

"Будут ужесточены ограничения на экспорт товаров двойного назначения и товаров военного и технологического назначения. Помимо прочего, хромовые руды теперь подпадают под запрет на экспорт в Россию из-за их военного использования. Аналогичным образом будет расширен перечень товаров, способных укреплять российскую промышленность, - например, за счет включения в него химикатов. Также введен новый запрет на закупку и импорт необработанного российского алюминия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в энергетическом секторе Федеральный совет принял решение продлить запрет на экспорт программного обеспечения для энергетического сектора. "Новым также является запрет на экспорт в Россию программного обеспечения для разведки месторождений нефти и газа, а также на поставку товаров и услуг для завершения российских нефтяных проектов", - добавили в пресс-службе.

В сообщении сказано, что ограничительные меры будут распространены на Крым, Севастополь "и другие украинские территории, не контролируемые украинским правительством".

Вводится запрет для швейцарских компаний на ведение бизнеса с рядом российских морских портов и аэропортов, его причиной называется участие этих инфраструктур в перевозках товаров военного назначения.

"Федеральный совет принимает решение о продлении запрета на оказание услуг. Отныне также запрещается оказание строительных услуг в интересах правительства Российской Федерации или российских юридических лиц", - говорится в сообщении.

Будет продлен действующий запрет на воздушное движение, при этом "создается новая правовая основа для обозначения некоторых авиаперевозчиков третьих стран, которые выполняют внутренние рейсы в России или поставляют авиационные товары подсанкционным российским авиакомпаниям".

"В целях усиления защиты швейцарских компаний Федеральный совет расширил правовую базу, позволяющую им предъявлять иски о возмещении ущерба к российским контрагентам в швейцарских судах. В то же время будет усилена правовая защита швейцарских граждан и компаний в связи с обозначенными территориями. Кроме того, Федеральный совет вводит правило forum necessitatis, согласно которому швейцарские суды могут в исключительных случаях выносить решение по иску о возмещении ущерба, даже если швейцарское законодательство не предусматривает иной юрисдикции, при условии, что юридическое дело имеет достаточную связь со Швейцарией", - сообщает пресс-служба.

16-й пакет санкций в отношении России был принят Евросоюзом 24 февраля 2025 года.