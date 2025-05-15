ЦБ усмотрел в финансовых потоках в апреле умеренный рост экономики с тенденцией к замедлению

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Финансовые потоки в апреле росли более сдержанными темпами, чем в среднем за I квартал 2025 года, это говорит об умеренном росте экономики, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Входящие платежи, проведенные через платежную систему Банка России, в апреле выросли на 3,5% к среднему уровню I квартала. При этом темпы роста этого показателя в апреле замедлились (в среднем за январь-март потоки росли на 8,8%), отмечает ЦБ.

"Можно говорить об умеренном росте экономики в целом с тенденцией к замедлению, при этом наблюдается усиление отраслевой неравномерности в развитии", - подчеркивает регулятор.

Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления входящие платежи в апреле увеличились на 4,4%.

В разрезе укрупненных групп отраслей темпы роста поступлений в отраслях потребительского, промежуточного и внешнего спроса были умеренными; в отраслях государственного и инвестиционного спроса – близкими к нулю.