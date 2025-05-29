Международные резервы России с 16 по 23 мая увеличились на $11 млрд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 мая составили $678,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 мая международные резервы равнялись $667,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.