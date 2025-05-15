Минэнерго отметило готовность наращивать поставки угля в Малайзию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия готова наращивать поставки угля в Малайзию, сообщило Минэнерго РФ в своем официальном телеграм-канале по итогам российско-малайзийских переговоров в Казани.

Участники отметили взаимный интерес к активизации сотрудничества в угольной сфере, говорится в сообщении.

Россия поставляет на малайзийский рынок значительные объемы угля, говорил в среду президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

В 2024 году добыча угля в России составила 443,5 млн т, на экспорт было отправлено 196,2 млн т, приводил данные вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика". Информация о поставках в отдельные страны не раскрывается, но одними из основных направлений экспорта для РФ являются Китай и Индия.



