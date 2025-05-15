Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды за I квартал в 201 руб./акцию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 201 руб. на акцию по результатам I квартала 2025 года, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 5 июля.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали квартальные дивиденды компании в диапазоне 135-195 руб. на акцию.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х – 50-75% FCF, выше 1,5х – менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов – 50% от скорректированной чистой прибыли.

Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.