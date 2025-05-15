Поиск

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды за I квартал в 201 руб./акцию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 201 руб. на акцию по результатам I квартала 2025 года, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 5 июля.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали квартальные дивиденды компании в диапазоне 135-195 руб. на акцию.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х – 50-75% FCF, выше 1,5х – менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов – 50% от скорректированной чистой прибыли.

Соотношение чистого долга к EBITDA компании на конец 2024 года составило 1,84.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

ФосАгро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть теряют более 3%, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Эксперимент по цифровизации перевозок зерна пройдет в РФ по 31 октября

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

МЭА символически повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 г.

Падение цен на российскую нефть ниже "потолка" понизило ставки на ее фрахт

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6373 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });