Кабмин одобрил проект о налоговых стимулах для работодателей в рамках программы долгосрочных сбережений

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование работодателей участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС), говорится в сообщении Минфина.

Согласно законопроекту, взносы работодателей по ПДС предлагается учитывать в составе расходов при налогообложении прибыли, а также не облагать их страховыми взносами.

Минфин отмечает, что взносы будут учитываться в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период.

Документом также уточняется минимальный срок для получения налогового вычета в рамках ПДС.

"При проверке условия о минимальном сроке в целях получения налогового вычета предлагается учитывать факт обращения гражданина за выплатой по договору долгосрочных сбережений, а не момент наступления оснований для назначения таких выплат", - говорится в сообщении министерства.

При переводе средств со счета долгосрочных сбережений в рамках нового договора предлагается засчитывать срок действия старого договора.

Минфин также предложил в отношении налоговой базы по доходам, полученным в виде выплат по договору долгосрочных сбережений, установить ставку НДФЛ в размере 13% или 15% (в зависимости от суммы налоговых баз). "Таким образом, она сравняется со ставками, действующими настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)", - пояснило министерство.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет (с суммы до 400 тыс. рублей). Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Согласно данным Банка России, объем вложений по программе с учетом перевода пенсионных накоплений и софинансирования в 2024 году составил около 216 млрд рублей.