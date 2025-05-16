В 2025 году HeadHunter ожидает роста выручки на 8-12%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter, HH) по итогам 2025 года прогнозирует рост выручки на 8-12%, сообщила компания.

Ожидается, что рост выручки замедлится во II квартале и ускорится в III квартале текущего года из-за динамики сравнительной базы и календарного эффекта.

Также в HH ожидают, что по итогам 2025 года рентабельность скорректированной EBITDA превысит 50%.

В 2024 году выручка HH составила 39,6 млрд рублей, показав рост на 34,5%. Скорректированная EBITDA составила 23,2 млрд рублей, рентабельность показателя - 58,6%.