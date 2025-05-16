"Глория Джинс" сохранит две из 10 фабрик в Ростовской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Глория Джинс" намерена сохранить две производственные фабрики в Ростовской области. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Восемь из десяти фабрик "Глории Джинс", ранее находившихся под угрозой закрытия, нашли новых инвесторов и продолжат свою деятельность в Ростовской области. Две производственные площадки – в Шахтах и Новошахтинске – компания решила сохранить", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что площадки компании в Гуково, Зверево, Красном Сулине и Усть-Донецке перешли в собственность ООО "Булава". На них производство уже запущено, в перспективе планируется его дальнейшее расширение. Еще одна площадка в Усть-Донецке находится под управлением ИП Шишкин. Производства в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская арендованы ИП Роговой. В Зернограде производство уже запущено, на других площадках ведется подготовка к началу работы.

В Миллерово продолжается работа по определению схемы управления площадкой, рассматривается возможность ее разделения на несколько частей. Сотрудники перешли на другие предприятия легкой промышленности.

"Мы сделали акцент на сохранении трудовых коллективов, оказании поддержки новым инвесторам и создании условий для эффективной работы предприятий. На данный момент более 1,8 тыс. человек уже получили возможность продолжить трудовую деятельность, и мы уверены, что с запуском всех производств эта цифра существенно вырастет", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

В январе 2025 года стало известно о закрытии части производственных мощностей "Глории Джинс".

Комментируя закрытие фабрик, основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников заявил ростовской газете "Город N", что производственный сегмент группы убыточен. "(...) нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России - N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания", - заявлял он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

ООО "Булава" зарегистрировано 15 ноября 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, 79% долей компании владеет Галина Банникова, еще 21% принадлежат ООО "Триада-ТКО" (Москва). Основной вид деятельности компании - производство спецодежды. В январе прошлого года компания ввела в эксплуатацию швейную фабрику полного цикла по производству спецодежды в городе Шахты Ростовской области стоимостью 200 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, "Триада-ТКО" (входит в ГК "Калашников") вошла в состав учредителей ООО "Булава" 25 февраля 2025 года. "Триада-ТКО", согласно информации на ее сайте, производит военную экипировку.