Денежная база в РФ выросла с 30 апреля по 7 мая на 21,2 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 7 мая составил 18 153,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 апреля денежная база в России равнялась 18 132,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,12%, или на 21,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.



