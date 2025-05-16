Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 2,93%, на Аи-92 – на 2,99%
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,93% до 60 130 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,99% до 55 847 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|12.05.2025
|13.05.2025
|% к пр. д.
|14.05.2025
|% к пр. д.
|15.05.2025
|% к пр. д.
|16.05.2025
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|61946
|61798
|-0,24
|60568
|-1,99
|60421
|-0,24
|60130
|-0,48
|-2,93
|Регуляр-92
|57570
|57112
|-0,8
|55835
|-2,24
|55659
|-0,32
|55847
|0,34
|-2,99
|ДТ-летнее
|61028
|60482
|-0,89
|60040
|-0,73
|60305
|0,44
|60600
|0,49
|-0,7
|Мазут топочный
|19731
|20972
|6,29
|21378
|1,94
|20903
|-2,22
|19403
|-7,18
|-1,66
|Авиатопливо
|71483
|71509
|0,04
|71501
|-0,01
|71309
|-0,27
|71073
|-0,33
|-0,57
|СУГ
|14502
|13623
|-6,06
|13819
|1,44
|14728
|6,58
|14555
|-1,17
|0,37
Цены приведены по национальному индексу