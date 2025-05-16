Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 2,93%, на Аи-92 – на 2,99%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,93% до 60 130 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,99% до 55 847 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

12.05.2025 13.05.2025 % к пр. д. 14.05.2025 % к пр. д. 15.05.2025 % к пр. д. 16.05.2025 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 61946 61798 -0,24 60568 -1,99 60421 -0,24 60130 -0,48 -2,93 Регуляр-92 57570 57112 -0,8 55835 -2,24 55659 -0,32 55847 0,34 -2,99 ДТ-летнее 61028 60482 -0,89 60040 -0,73 60305 0,44 60600 0,49 -0,7 Мазут топочный 19731 20972 6,29 21378 1,94 20903 -2,22 19403 -7,18 -1,66 Авиатопливо 71483 71509 0,04 71501 -0,01 71309 -0,27 71073 -0,33 -0,57 СУГ 14502 13623 -6,06 13819 1,44 14728 6,58 14555 -1,17 0,37

Цены приведены по национальному индексу