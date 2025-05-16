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Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 2,93%, на Аи-92 – на 2,99%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,93% до 60 130 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,99% до 55 847 руб./т. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

12.05.202513.05.2025% к пр. д.14.05.2025% к пр. д.15.05.2025% к пр. д.16.05.2025% к пр. д.% - птн. к пнд.
Премиум-956194661798-0,2460568-1,9960421-0,2460130-0,48-2,93
Регуляр-925757057112-0,855835-2,2455659-0,32558470,34-2,99
ДТ-летнее6102860482-0,8960040-0,73603050,44606000,49-0,7
Мазут топочный19731209726,29213781,9420903-2,2219403-7,18-1,66
Авиатопливо71483715090,0471501-0,0171309-0,2771073-0,33-0,57
СУГ1450213623-6,06138191,44147286,5814555-1,170,37

Цены приведены по национальному индексу

Петербургская биржа Аи-92 Аи-95
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