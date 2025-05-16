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Индекс потребдоверия в США в мае неожиданно упал до 50,8 пункта

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В США индекс потребительского доверия в мае уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 53,4 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до минимума с июня 2022 года и является вторым самым низким показателем за все время наблюдений, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали подъема индекса в мае до 53,4 пункта.

В мае 2024 года его значение находилось на отметке 69,1 пункта.

Растущие опасения очередного витка инфляции в результате введения Вашингтоном торговых пошлин негативно влияют на настрой американцев. Почти три четверти респондентов, участвовавших в опросе, упомянули в своих ответах торговые пошлины.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до минимальных с 2008 года 57,6 пункта с 59,8 пункта в апреле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до самого низкого значения с 1980 года - 46,5 пункта (47,3 пункта в апреле).

Инфляционные ожидания населения на ближайший год в мае повысились до максимальных с ноября 1981 года 7,3% (6,5% в апреле).

Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до максимальных с марта 1991 года 4,6% с 4,4% месяцем ранее.

Окончательное значение индекса потребительского доверия за май Мичиганский университет опубликует 30 мая.

США Мичиганский университет
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