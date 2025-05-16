Белгородский молкомбинат "Авида" снизил годовую чистую прибыль по РСБУ на 23%
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ЗАО "Молочный комбинат "Авида", крупный производитель молока в Белгородской области, в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 707 млн рублей, что на 23% меньше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании.
Выручка увеличилась на 14,8% - до 7,07 млрд рублей, себестоимость продаж - на 15,7%, до 5,65 млрд рублей. При этом отрицательное сальдо прочих доходов и расходов выросло с 264,5 млн рублей в 2023 году до 361,7 млн рублей в 2024 году.
Финансовые показатели ЗАО "МК "Авида" (в тысячах рублей):
|Показатели
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка от продаж
|7 071 382
|6 161 452
|+14,8%
|Себестоимость продаж
|5 652 436
|4 885 651
|+15,7%
|Валовая прибыль
|1 418 946
|1 275 801
|+11,2%
|Прибыль от продаж
|587 845
|563 803
|+4,3%
|Прибыль до налогообложения
|787 025
|1 013 504
|-22,3%
|Чистая прибыль
|707 024
|918 691
|-23%
Кредиторская задолженность компании за год уменьшилась с 356,9 млн рублей до 280,1 млн рублей, дебиторская - увеличилась с 746,2 млн рублей до 886,5 млн рублей.
ЗАО "Молочный комбинат "Авида" зарегистрировано в 1993 году на базе бывшего молокозавода, входит в группу компаний "Авида". Основной вид деятельности - переработка молока, а также производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Производственная мощность - 300 тонн молока в сутки.
ГК "Авида" создана в 1996 году, занимается производством молока и молочной продукции, начиная с заготовки кормов для собственного поголовья, заканчивая выпуском молочных продуктов в потребительской упаковке. В структуру входят молочный комбинат, животноводческие комплексы и растениеводческое подразделение.