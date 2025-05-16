Белгородский молкомбинат "Авида" снизил годовую чистую прибыль по РСБУ на 23%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ЗАО "Молочный комбинат "Авида", крупный производитель молока в Белгородской области, в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 707 млн рублей, что на 23% меньше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 14,8% - до 7,07 млрд рублей, себестоимость продаж - на 15,7%, до 5,65 млрд рублей. При этом отрицательное сальдо прочих доходов и расходов выросло с 264,5 млн рублей в 2023 году до 361,7 млн рублей в 2024 году.

Финансовые показатели ЗАО "МК "Авида" (в тысячах рублей):

Показатели 2024г 2023г Динамика Выручка от продаж 7 071 382 6 161 452 +14,8% Себестоимость продаж 5 652 436 4 885 651 +15,7% Валовая прибыль 1 418 946 1 275 801 +11,2% Прибыль от продаж 587 845 563 803 +4,3% Прибыль до налогообложения 787 025 1 013 504 -22,3% Чистая прибыль 707 024 918 691 -23%

Кредиторская задолженность компании за год уменьшилась с 356,9 млн рублей до 280,1 млн рублей, дебиторская - увеличилась с 746,2 млн рублей до 886,5 млн рублей.

ЗАО "Молочный комбинат "Авида" зарегистрировано в 1993 году на базе бывшего молокозавода, входит в группу компаний "Авида". Основной вид деятельности - переработка молока, а также производство сыра, кисломолочной и цельномолочной продукции. Производственная мощность - 300 тонн молока в сутки.

ГК "Авида" создана в 1996 году, занимается производством молока и молочной продукции, начиная с заготовки кормов для собственного поголовья, заканчивая выпуском молочных продуктов в потребительской упаковке. В структуру входят молочный комбинат, животноводческие комплексы и растениеводческое подразделение.