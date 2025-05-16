Росстат отметил замедление инфляции в апреле до 0,4%

Годовая инфляция снизилась до 10,23%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в России в апреле 2025 года составила 0,4% после 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил Росстат.

За январь-апрель 2025 года потребительские цены выросли на 3,12%.

Инфляция в апреле 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53% - и меньше недельной динамики, которая указывала на рост цен в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2025 года замедлилась до 10,23% (аналитики ожидали ускорения до 10,37%) с 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024. Годовая инфляция в апреле снизилась впервые с октября 2024 года. ЦБ изначально ожидал, что пик годовой инфляция пройдет в апреле-мае, потом склонялся к тому, что снижение годовой инфляции начнется в мае.

Исходя из вышедших официальных данных по инфляции на конец апреля и уже опубликованной Росстатом недельной динамики в начале текущего месяца, на 12 мая годовая инфляция в России снизилась до 10,05%, если ее высчитывать из недельной динамики мая 2024 года (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 10,00% на 12 мая, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

ЦБ в своем комментарии к апрельскому прогнозу отмечал, что ожидает замедление годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция замедляется несколько быстрее ожиданий ЦБ.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2025 года составил 100,32% (в марте 2025 года - 100,69%), в годовом выражении - 109,23% (после 109,65% в марте).

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,71% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 12,66%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в апреле на 1,48% (в годовом выражении - выросла в цене на 21,22%).

Непродовольственные товары в апреле на фоне укрепившегося рубля подешевели на 0,07% (в годовом сопоставлении цены выросли на 5,43%).

Услуги в апреле стали обходиться дороже в среднем на 0,53% (в годовом выражении - на 12,76%).

В апреле значительно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на капусту - на 20,2%, свеклу - на 16,9%, лук - на 16,1%, лимоны - на 15,2%, картофель - на 14,0%, морковь - на 9,7%. В то же время снизились в апреле цены на огурцы - на 8,6%, апельсины - на 7,4%, помидоры - на 4,8%, бананы - на 3,6%.

Рыба и морепродукты в апреле подорожали на 1,3%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 1,2%, молоко и молочная продукция - на 0,5%.

Снизились в апреле цены на куриные яйца - на 6,9%, мясо кур - на 2,0%.

Среди непродовольственных товаров меньше стали в апреле цены на смартфоны - на 3,4%, роботы-пылесосы - на 3,1% компьютеры планшетные - на 2,8%, телевизоры - на 2,7%, машины стиральные - на 2,2%, легковые автомобили импортные подержанные - на 1,3%.

Значительно в апреле выросли цены на медикаменты - на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный подросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Среди услуг в марте существенно выросли тарифы на услуги пассажирского транспорта - на 3,0%, в том числе на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 7,3% до 10,2%.

Кроме того, значительно дороже стали обходиться санаторно-оздоровительные услуги - на 4,5%.

Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).

Замедление недельной инфляции в апреле-мае уже подтолкнуло некоторых аналитиков к "отзыву на пересмотр" своих прогнозов о продлении паузы в изменении денежно-кредитной политики ЦБ в июне, а вышедшая в пятницу статистика - инфляция ниже математической суммы недельных показателей и ожиданий экономистов, а также одновременное существенное торможение роста ВВП в I квартале (Росстат в пятницу опубликовал первую оценку роста ВВП в I квартале - на 1,4% в годовом выражении, что оказалось ниже оценки Минэкономразвития в 1,7% и ЦБ в 2,0%) - даст сторонникам снижения ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров, а не в июле, дополнительные аргументы.