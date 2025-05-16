ФРС сократит численность персонала на 10% в ближайшие годы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США планирует сократить численность персонала на 10% в ближайшие годы, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Сокращения коснутся как ФРС, так и 12 региональных федеральных резервных банков (ФРБ).

Пауэлл поручил членам руководства Федрезерва "найти дополнительные возможности для консолидации функций там, где это целесообразно, усовершенствовать некоторые деловые практики, обеспечив, что наш штат имеет оптимальный размер и способен выполнять возложенные на нас задачи", говорится в записке.

"В следующие пару лет общая численность нашего персонала будет примерно на 10% меньше, чем сейчас", - отметил Пауэлл.

В марте 2025 года Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал штат ФРС "абсурдно раздутым".

Общее число сотрудников совета управляющих ФРС, а также 12 ФРБ насчитывает около 24 тысяч человек.