Поиск

ФРС сократит численность персонала на 10% в ближайшие годы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США планирует сократить численность персонала на 10% в ближайшие годы, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Сокращения коснутся как ФРС, так и 12 региональных федеральных резервных банков (ФРБ).

Пауэлл поручил членам руководства Федрезерва "найти дополнительные возможности для консолидации функций там, где это целесообразно, усовершенствовать некоторые деловые практики, обеспечив, что наш штат имеет оптимальный размер и способен выполнять возложенные на нас задачи", говорится в записке.

"В следующие пару лет общая численность нашего персонала будет примерно на 10% меньше, чем сейчас", - отметил Пауэлл.

В марте 2025 года Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE), назвал штат ФРС "абсурдно раздутым".

Общее число сотрудников совета управляющих ФРС, а также 12 ФРБ насчитывает около 24 тысяч человек.

Илон Маск США ФРС ФРБ Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в казну с Селезнева и Митюшова ряд предприятий

Рост ВВП России в I квартале замедлился до 1,4% с 4,5% в IV квартале

Росстат отметил замедление инфляции в апреле до 0,4%

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Суд частично удовлетворил второй иск УК "Первая" к Euroclear

Суд удовлетворил очередной иск Сбербанка к бывшей британской "дочке" на 1,2 млрд рублей

Банковские мошенники в I квартале похитили у россиян в 1,6 раза больше денег

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6375 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });