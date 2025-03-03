Илон Маск назвал "абсурдно раздутым" штат Федрезерва

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE) назвал "абсурдно раздутым" штат Федеральной резервной системы (ФРС).

Это уже второй раз, когда Маск делает подобное замечание. В первый раз оно прозвучало в декабре прошлого года.

Общее число сотрудников совета управляющих ФРС, а также 12 региональных резервных банков в США насчитывает порядка 24 тыс. человек.

В отличие от многих ветвей федерального правительства, Федрезерв не получает средств из бюджета, одобряемого Конгрессом. Он зарабатывает на собственных операциях - главным образом, за счет процентов по госбумагам, приобретенных в рамках операций на открытом рынке. Однако в последние годы американский ЦБ фиксирует убытки из-за высоких процентных расходов.